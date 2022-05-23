Метавселенные и перспективы Рунета обсудили участники РИФ-2022 в Подмосковье

Российский интернет-форум завершился в подмосковном пансионате «Лесные дали». Главными задачами РИФ-2022 стали формулирование новых смыслов Рунета и перезапуск отечественной IT-отрасли. За три дня (с 18 по 20 мая) в форуме приняли участие 5000 человек.

РИФ объединил представителей госструктур, IT-компаний и стартапов, студентов и digital-специалистов. На форуме представили результаты исследования «Экономика Рунета» и сформулировали основные векторы развития IT-отрасли в России.

Вклад экономики Рунета в ВВП страны

По данным директора РАЭК Сергея Плуготаренко, за минувший год вклад экономики Рунета в ВВП России составил 9,5 триллиона рублей, увеличившись на 42% по сравнению с 2020 годом. Вклад сегмента маркетинга и рекламы вырос на 24%, сегмента электронной коммерции — на 44%, инфраструктурного сегмента — на 34%, вклад сегмента цифрового контента на 24%.

«Можно с уверенностью сказать, что для российской интернет-отрасли кризисы стали своего рода прививками, которые раз за разом укрепляют ее иммунитет к дальнейшим вызовам», — отметил Плуготаренко.

Презентация RuStore

На «РИФ VK» презентовали российский магазин приложений RuStore. Гендиректор VK Владимир Кириенко и глава Минцифры Максут Шадаев представили его в первый же день форума.

Исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова рассказала о том, что сейчас представляет собой аудитория Рунета. По результатам исследования, 80% населения России от 12 лет и старше пользуются интернетом — это 97,5 миллиона человек.

Идеолог РИФ Сергей Гребенников отметил, что по итогам исследования продвижения и ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства стало ясно, что около 80% респондентов из числа МСП используют для ведения или развития своего бизнеса e-com-площадки и/или средства интернет-коммуникаций. Более 40% респондентов используют и то и другое.

IT и гендерное равенство

На секциях АНО «Цифровая экономика» эксперты обсудили вопросы подготовки кадров и тренды образования в сфере высокотехнологичных профессий. Отдельное внимание уделили гендерному равенству, которое необходимо для достижения еще больших успехов в амбициозных задачах, с которыми сталкивается отрасль сейчас. Участникам презентовали новый проект «Иди в ИТ», в рамках которого любая девушка сможет выстроить свой путь в сфере высоких технологий.

Помимо этого, «Цифровая экономика» организовала секции о возможностях маркетплейсов для малого бизнеса, отечественных решениях и продуктах в сегменте умного дома.

Эксперты РАПСИ обсудили подготовку цифровых юристов в рамках зонтичной (обобщающей) сессии по теме правового регулирования цифровой трансформации.

На секции «Есть ли жизнь за МКАД: какие площадки пригодны для influencer marketing прямо сейчас» участники подискутировали о разных вариантах развития Influencer-маркетинга, адаптации пользователей к новым площадкам, о будущем региональной блогосферы.

Метавселенные и цифровая осознанность

Директор по маркетингу «СберСпасибо» Дмитрий Завиша рассказал о цифровой осознанности. По его словам, сегодня люди имеют такое огромное количество источников легкодоступной информации, что пора задуматься об осознанности в потреблении контента.

Метавселенные — это будущее, и они продолжат развиваться, но вместе с их бесконечностью будет вставать и вопрос осознанности, подчеркнул он.

Организаторы и участники сошлись во мнении, что РИФ стал по-настоящему глотком свежего воздуха для всей IТ-отрасли. На протяжении трех дней специалисты могли делиться опытом, представляли кейсы, обменивались мнениями. В перерывах между секциями и по вечерам участники занимались нетворкингом, спортивными активностями, посещали концерты.