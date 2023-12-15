Общество 15 декабря 2023, 01:35 «Метаморфоза». Симоньян прокомментировала слова Путина о западных «дружках» Симоньян: Путин ввел новую формулировку для экс-партнеров с Запада РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин ввел новую формулировку для бывших партнеров из западных стран. Об этом сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Глава государства во время прямой линии назвал экс-партнеров «дружками».

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«Представляете, какая метаморфоза у нас с ними произошла? Он сказал: „Наши западные дружки“. Сколько лет были партнеры?» — отметила журналистка.

Она напомнила о многочисленных шагах, которые неоднократно предпринимал президент. Он старался наладить отношения с Западом и НАТО. Путин предлагал вместе защищаться от угроз, таких как мировой терроризм. Однако «партнеры» решили бороться с Россией, добавила Симоньян.

«И вот так они превратились постепенно в „дружков“», — заключила она.

Владимир Путин подвел итоги года 14 декабря во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Мероприятие длилось четыре часа и четыре минуты.