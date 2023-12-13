Общество 13 декабря 2023, 07:13 Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе возобновил работу Завод имени Ильича в Мариуполе запустил первые три цеха Unsplash

Читать 360tv в

В Мариуполе возобновил работу Металлургический комбинат имени Ильича, который при освобождении города удерживали украинские военные. После разминирования здесь запустили первые три цеха и трудоустроили почти четыре тысячи человек, сообщил РИА «Новости» первый заместитель директора завода Роман Солонарь.

«Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов», — сказал он.

Реклама

На заводе запустили копровый цех, переработку шлаков и производство товаров народного потребления. Роман Солонарь сообщил, что часть выпущенной продукции используют в восстановлении самого предприятия. Например, профлист, гнутый уголок и швеллер. Благодаря запуску трех цехов 3,7 тысячи человек смогли выйти на работу. В будущем штат расширят до 24 тысяч специалистов.

Основное оборудование завода, по словам замдиректора, уцелело. Роман Солонарь напомнил, что до конфликта предприятие перерабатывало железнорудное сырье агломерат, производило сталь и чугун. Он заявил, что сильней всего пострадал цех холодной прокатки.

Завод Ильича освободили в апреле 2022 года. После зачистки российские саперы начали разминирование. На территории комбината, где укрывались украинские военные, нашли гранатометы, огнеметы, мины и другие вооружения.