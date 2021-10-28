Металлурги пожаловались на задержки с поставками

Работники металлургической промышленности рассказали, что из-за снижения эффективности работы РЖД появились задержки поставок продукции. Однако в железнодорожной компании заявили, что претензии необоснованны, а возникающие задержки связаны возрастающим спросом на перевозки.

Представители отраслевого объединения «Русская сталь» направили письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову. В послании они заявили, что сейчас сроки поставок составляют в общей сложности более 20% нормативного времени. Металлурги пожаловались и на сложности, которые возникли при вывозе готовой продукции.

«Конвенционные запрещения и действия логистических контролей в направлении ключевых портов по перевалке металлопродукции не позволяют вовремя доставлять российскую продукцию конечным клиентам», — сказано в письме, с которым ознакомился РБК.

В ассоциации «Русская сталь» выразили уверенность в том, что наблюдаемые с августа проблемы не связаны с ростом спроса на российский уголь на внешних рынках или стоимости аренды подвижного состава. По мнению объединения, причина — в снижении эффективности эксплуатационной работы РЖД.

Письмо «Русской стали» уже поступило в аппарат кабмина РФ. Первый вице-премьер Андрей Белоусов дал поручение заняться этим вопросом Минтрансу и РЖД.