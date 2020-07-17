Металлурги отметят профессиональный праздник салютом в двух городах

Сотрудники металлургического предприятия Группа ЧТПЗ из Челябинска и Первоуральска отметят профессиональный праздник, который в этом году отмечается 19 июля, салютом в обоих городах.

Перед представлением в рамках торжества лучшим работникам вручат специальные награды, информирует сайт Ura.ru.

«Почетные звания и награды вручат сотрудникам, которые внесли значительный вклад в развитие компании и обеспечивали стабильную работу предприятий в период пандемии», — сообщили в пресс-службе ЧТПЗ.

Отмечается, что, прежде, чем попасть на праздник, все сотрудники пройдут экспресс-тесты на COVID-19. На мероприятии металлургам будет необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также носить медицинские маски. В нынешнем году на торжестве не будет зрителей.