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    17 июля 2020, 11:33

    Металлурги отметят профессиональный праздник салютом в двух городах

    Полина Петрова

    Сотрудники металлургического предприятия Группа ЧТПЗ из Челябинска и Первоуральска отметят профессиональный праздник, который в этом году отмечается 19 июля, салютом в обоих городах.
    Металлурги отметят профессиональный праздник салютом в двух городах

    Перед представлением в рамках торжества лучшим работникам вручат специальные награды, информирует сайт Ura.ru.

    «Почетные звания и награды вручат сотрудникам, которые внесли значительный вклад в развитие компании и обеспечивали стабильную работу предприятий в период пандемии», — сообщили в пресс-службе ЧТПЗ.

    Отмечается, что, прежде, чем попасть на праздник, все сотрудники пройдут экспресс-тесты на COVID-19. На мероприятии металлургам будет необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также носить медицинские маски. В нынешнем году на торжестве не будет зрителей.