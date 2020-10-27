Металлурги могут начать производство медицинского кислорода из-за пандемии

«В целях анализа установок по производству технического кислорода, которые могут рассматриваться как потенциальный производственный резерв, в том числе для поставки сырья для последующего производства медицинского кислорода, Минпромторг запросил данные у ряда металлургических предприятий», — рассказали в пресс-службе.

Эту информацию РБК подтвердили источники в трех металлургических компаниях. Если у заводов есть возможность частично перестроить производство, они могут получить лицензии и снабжать больницы кислородом. Такая лицензия есть у Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), который отправил в курские больницы 10 тонн живительного газа по просьбе местных властей.

Ранее СМИ сообщили, что в городской больнице №20 Ростова-на-Дону 13 человек умерли от нехватки кислорода. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил проверить эту информацию. Накануне от COVID-19 умер главный врач этой больницы Юрий Дронов.