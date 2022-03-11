«Meta занимается IT-фашизмом». Проблема с Facebook и Instagram назрела давно

Россия столкнулась с беспрецедентной информационной атакой со стороны Facebook и Instagram, а недавно — и с призывами к насилию по отношению к россиянам. Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина в беседе с «360» пояснила, почему нельзя спускать ситуацию на тормоза.

Через платформы компании Meta давно распространяют фейки, разного рода дезинформацию и призывы к участию в незаконных акциях и митингах. По последним данным, на продвижение агрессивной риторики в соцсетях потратили более 150 миллионов долларов и привлекли к этом свыше пяти тысяч специалистов из разных стран мира.

«Платформа по сути свой функционал нейтралитета закончила и перешла к откровенным призывам к насилию в отношении россиян. Сегодня компания Meta занимается IT-фашизмом, пытаясь заклеймить русских и сделать людьми другого сорта», — подчеркнула Мизулина.

Ситуацию она назвала недопустимой: если мир пропустит подобный факт хотя бы один раз, дальше все пойдет по наклонной.

«Сейчас мы просто подошли к той точке, когда нужны серьезные решительные меры принимать в отношении этих платформ. Бесполезно ждать вменяемой реакции», — сказала директор Лиги безопасного интернета.

Мизулина добавила, что российские платформы уже предложили свои условия блогерам. Дети и подростки, например, активно пользуются соцсетью «ВКонтакте».

«Надеемся, они смогут обеспечить наплыв пользователей», — заметила Мизулина.

С YouTube, подчеркнула она, дела складываются похожим образом. Сервис никак не боролся с опасным контентом, а также не раз применял цензуру как к обычным пользователям, так и к российским средствам массовой информации.

«Невозможно дальше мириться. Проблема налицо, также придется принимать меры», — заключила Мизулина.

Роскомнадзор уже назвал сроки полной блокировки Instagram. Доступ к соцсети ограничат в 00:00 14 марта.