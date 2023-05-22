Общество 22 мая 2023, 14:26 Meta получила самый крупный штраф за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС EDPB: ирландский регулятор оштрафовал Meta на €1,2 млрд за передачу данных в США Unsplash

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Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала американскую компанию Meta* за несоблюдение установленных в Евросоюзе правил конфиденциальности. Об этом сообщил Европейский совет по защите данных (EDPB) на официальном сайте.

Ирландский регулятор обязал Meta* выплатить 1,2 миллиарда евро за передачу персональных данных пользователей в США. Это самый крупный штраф за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС.

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Председатель EDPB Андреа Елинек назвала нарушение американской корпорации очень серьезным. По ее словам, компания систематически пренебрегала правилами конфиденциальности и непрерывно передавала сведения.

«Facebook** насчитывает миллионы пользователей в Европе, поэтому объем передаваемых персональных данных огромен», — отметила Елинек.

Она назвала штраф Meta* от ирландского регулятора беспрецедентным. По словам председателя EDPB, это наказание подало всем организациям сигнал, что серьезные нарушения имеют далеко идущие последствия.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что владелец Meta* Марк Цукерберг рекордно разбогател в 2023 году. Стоимость его активов достигла 89,9 миллиарда долларов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** Facebook — социальная сеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.