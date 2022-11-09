Meta не подала кассационную жалобу на решение о блокировке соцсетей в России | 360°

09 ноября 2022, 15:14
Meta не подала кассационную жалобу на решение о блокировке соцсетей в России
Тверской суд Москвы: Meta не подала кассацию на решение о блокировке соцсетей в России
Американская компания Meta Platforms* не направила кассационную жалобу на решение о признании своей деятельности экстремистской, из-за чего в России запрещены Facebook** и Instagram***. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда Тверского суда Москвы .
«Жалоба от компании Meta Platforms* не поступала», — отметили в судебной инстанции.
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Срок обжалования судебных актов компания упустила и лишилась возможности на дальнейшее оспаривание решения Тверского суда, в том числе, в Верховном суде РФ.
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Ранее сообщалось, что американская компания Meta* с 9 ноября начнет сокращение своих сотрудников. Всего планируют уволить не менее тысячи человек.
Весной Тверской районный суд столицы признал деятельность соцсетей Instagram*** и Facebook**, принадлежащих компании Meta*, экстремистской. Работа этих онлайн-площадок по-прежнему под запретом в России.
*Компания Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.
**Instagram — принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
***Facebook — принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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