Место ушедших из ТЦ магазинов займут мультибрендовые универмаги — СМИ | 360°

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Место ушедших из ТЦ магазинов займут мультибрендовые универмаги — СМИ

«Известия»: более 30 мультибрендовых универмагов откроют на месте ушедших из РФ брендов

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На месте ушедших из России иностранных брендов в торговых центрах откроется более 30 мультибрендовых универмага нового формата — в одном опенспейсе представят несколько торговых марок. Об этом «Известиям» рассказали владельцы магазинов «Телеграф» и Slava.

Рост спроса на такой формат торговли обусловлен увеличивающимися свободными площадями в ТЦ послед ухода с российского рынка большинства крупных иностранных брендов. Моллы заняты поиском арендаторов на освободившиеся места, для этих целей подходят мультибрендовые магазины.

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Специалисты считают, что спрос на подобные форматы будет расти, так как на российском рынке на так много крупных мультибрендовых игроков. Формат универмага интересен, потому что не каждый бренд может позволить себе открыть отдельный магазин в торговом центре, так как это очень затратно.

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Первый такой универмаг российских производителей откроется в Самаре на месте магазина Bershka, сообщило издание.

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