Место Судбищенской битвы нашли археологи

Группа специалистов обнаружила место Судбищенской битвы. Это одно из самых известных сражений времен Ивана Грозного, передает РИА «Новости».

Открытие сделали сотрудники Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что археологи локализовали место битвы в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей. По данным издания, специалисты нашли обломки обувных и конских подков, колчанный крюк, более 150 наконечников стрел и прочие артефакты.