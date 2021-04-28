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    28 апреля 2021, 12:53

    Место Судбищенской битвы нашли археологи

    Артур Блянихов

    Группа специалистов обнаружила место Судбищенской битвы. Это одно из самых известных сражений времен Ивана Грозного, передает РИА «Новости».

    Открытие сделали сотрудники Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что археологи локализовали место битвы в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей. По данным издания, специалисты нашли обломки обувных и конских подков, колчанный крюк, более 150 наконечников стрел и прочие артефакты.