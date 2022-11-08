Место падения Су-30 в Иркутске расчистили | 360°

Общество 08 ноября 2022, 09:55 Место падения Су-30 в Иркутске расчистили РИА «Новости»: авиазавод расчистил место падения Су-30 в Иркутске РИА "Новости"

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Сотрудники Иркутского авиазавода полностью расчистили и привели в порядок место падения истребителя Су-30 в микрорайоне Ново-Ленино. Об этом РИА «Новости» сообщили в городской администрации.

«Территорию уже привели в порядок, место падения полностью расчистили. Иркутский авиазавод провел необходимые работы», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в будущем на месте падения истребителя может появиться памятник летчикам, этот вопрос находится в стадии рассмотрения.

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В доме проживали две семьи. Иркутский авиазавод проводит работу по приобретению им нового жилья.

Самолет Су-30 рухнул на дом в Иркутске 23 октября, никто из жителей не пострадал. Два пилота, выполнявших испытательный полет, погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Одной из вероятных причин катастрофы стала неисправность системы кислородного оборудования на борту самолета, из-за которой пилоты могли потерять сознание.