Место на вес золота. Как в Ленинском решают вопрос с парковкой

Жители нового микрорайона рядом с ЖК «Бутово парк-2» больше всех сегодня спешат с работы домой. Парковочных мест там категорически не хватает.

Сотрудники Госадмтехнадзора вышли на рейд и проверили, как водители паркуют свои автомобили. На зеленой зоне они обнаружили сразу несколько машин. А владелец одного автомобиля, видимо, и вовсе решил, что остановка общественного транспорта вполне может сойти за его личную стоянку. В данном случае зеленых насаждений рядом не было, но нарушение все равно есть — его можно сфотографировать и отправить в ГИБДД.

Источник фото: телеканал «360»

А вот Mercedes практически сел на шпагат: колеса стоят на бордюре, зеленую зону водитель не задел. Зафиксировать это как нарушение инспектор не смог, но нашел другое — неправильно установлено детское кресло.

«Мама должна заботиться не только о своем ребенке, но и о том месте, где она живет. Еще в Древнем Риме говорили: „Закон суров, но это закон“. Если есть нарушение, должен быть выписан штраф», — сказал инспектор Госадмтехнадзора Московской области Арсен Симонян.

Источник фото: телеканал «360»

Нарушений выявили много: парковка на пешеходной зоне, на остановках, на газонах — все это наказуемо. Фото, постановление, штраф присылают по почте. Только с начала этого года в Ленинском городском округе таких нарушений выявили свыше семисот — штрафов почти на миллион.

Однако местные жители уверяют, что вынуждены так парковаться, поскольку места для машин не хватает, а вместо парковок строят детские площадки.

«Теперь вместо парковки сделали уже пятую детскую площадку. Столько у нас детей нет. Никто там не гуляет, они все пустые. Так ставить машину — это вынужденная мера», — отметил житель микрорайона Дмитрий Туболев.

Источник фото: телеканал «360»

Микрорайон новый и развивается динамично: уже построили 45 МКД, еще 20 в перспективе. Живут здесь 13 тысяч человек, а парковочных мест — всего 5,5 тысячи. Все сделано согласно нормативу. Только это — минимальные цифры. Один из выходов — обратиться в управляющую компанию.

«Если эта парковка будет сверх нормативных мест, то жильцы имеют право собрать собрание, определить изменения в проекте в рамках своей придомовой территории и определить источник финансирования. Потому что работы по организации парковочных мест не входят в стоимость работ, которые выполняет управляющая компания», — сообщил представитель управляющей компании Юрий Тарудько.

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Получается, что платить придется людям. Но есть еще вариант — новая парковка на 315 автомобилей. Сделать ее обещают к 10 ноября. Правда, придется платить за машиноместо, поскольку территория принадлежит застройщику. Администрация обещает бесплатные места для льготников и строительство еще нескольких таких участков.

«Четыре способа решения проблемы — это машиноместа в виде подземных парковок, это парковочные карманы на дворовой территории, это парковки в виде той, которая строится, и создание парковочных карманов вдоль проездов, вместе газонов», — заместитель главы Ленинского г. о. по ЖКХ и благоустройству Александр Усков.