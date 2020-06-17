    17 июня 2020, 19:40

    Место гибели Флойда творит чудеса, пишут СМИ. Там глухой на одно ухо мужчина начал слышать

    Мария Шагиахметова

    Место гибели Флойда стало центром паломничества и христианских обрядов. Это случилось после того, как глухой на одно ухо мужчина начал там слышать.
    Место гибели Флойда творит чудеса, пишут СМИ. Там глухой на одно ухо мужчина начал слышать

    Зарубежное издание The Christian Post сообщило о множестве людей, которые приходят на место задержания погибшего 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе штат Миннесота. По сведениям газеты, лидер христианской организации Global Revival Harvest Джошуа Линдквиста рассказал о необъяснимом чуде, произошедшем на месте убийства Флойда. Мужчина, который страдал от глухоты на одно ухо, исцелился и теперь может им слышать. И теперь место смерти Флойда привлекает всех верующих.

    «Место, где был убит Джордж Флойд, превращается в церковь», — приводит издание слова лидера христианской организации Global Revival Harvest Джошуа Линдквиста.

    На месте задержания проповеди и обряды крещения проводят два местных пастора: Чарльз и Линдси Каруку.

    «Сейчас в том районе, где находится мемориал Джорджа Флойда, царит мир. Он был объявлен священной и святой землей, поклонением и спасением и истинным примирением между людьми всех цветов кожи», — рассказывает Линдси Каруку.

    Жесткое задержание афроамериканца Джордж Флойда в Миннеаполисе, которое привело к его смерти, произошло в конце мая. Тогда по крупным городам США прошли протесты, и даже был введен режим ЧС.