Место гибели Флойда творит чудеса, пишут СМИ. Там глухой на одно ухо мужчина начал слышать

Место гибели Флойда стало центром паломничества и христианских обрядов. Это случилось после того, как глухой на одно ухо мужчина начал там слышать.

Зарубежное издание The Christian Post сообщило о множестве людей, которые приходят на место задержания погибшего 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе штат Миннесота. По сведениям газеты, лидер христианской организации Global Revival Harvest Джошуа Линдквиста рассказал о необъяснимом чуде, произошедшем на месте убийства Флойда. Мужчина, который страдал от глухоты на одно ухо, исцелился и теперь может им слышать. И теперь место смерти Флойда привлекает всех верующих.

«Место, где был убит Джордж Флойд, превращается в церковь», — приводит издание слова лидера христианской организации Global Revival Harvest Джошуа Линдквиста.

На месте задержания проповеди и обряды крещения проводят два местных пастора: Чарльз и Линдси Каруку.

«Сейчас в том районе, где находится мемориал Джорджа Флойда, царит мир. Он был объявлен священной и святой землей, поклонением и спасением и истинным примирением между людьми всех цветов кожи», — рассказывает Линдси Каруку.

Жесткое задержание афроамериканца Джордж Флойда в Миннеаполисе, которое привело к его смерти, произошло в конце мая. Тогда по крупным городам США прошли протесты, и даже был введен режим ЧС.