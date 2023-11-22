Общество 22 ноября 2023, 15:39 Место Долуды на посту атамана Всероссийского казачьего общества занял Кузнецов Путин снял с должности атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду РИА «Новости»

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Николая Долуду освободили от должности атамана Всероссийского казачьего общества. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Другим указом президент назначил на этот пост Виталия Кузнецова.

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«Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества», — отметили в тексте документа.

Казачий генерал и ветеран боевых действий Кузнецов родился 19 мая 1980 года в Азербайджане. Имеет множество наград различных силовых ведомств.

В начале ноября он рассказал о первоочередных задачах в статусе кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества.

«Основной фронт работы — это участие казаков в СВО, гуманитарная помощь фронту. Помощь раненым, поддержка семей, которые остались без кормильца, всех семей, где погибли наши воины, герои, казаки», — подчеркнул он.

Еще одно приоритетное направление, по его словам, — работа с молодежью.

«Что будет после нашей Победы — зависит сегодня от всех нас. Я убежден, что необходимая четкая системная работа на будущее казачества», — указал Кузнецов.

Речь опубликовали на сайте Терского войскового казачьего общества.