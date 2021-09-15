Место для строительства города Спутник подобрали в Приморском крае

Во Приморском крае подобрали земельный участок для будущего города Спутник. В нем будут проживать около 300 тысяч жителей.

Земельный участок площадью около 400 гектаров обобрали предварительно рядом с Владивостоком. Об этом сообщило РИА «Новости» в Министерстве строительства Приморского края.

«Минвостокразвития России совместно с КРДВ разработана концепция строительства города-спутника, предварительно отобран земельный участок 383 гектаров», — сообщили в министерстве.

Во время Восточного экономического форума Министерство по развитию Дальнего Востока сообщило, что планируется застроить около 925 гектаров. Численность жителей нового города составит около 300 тысяч человек. Привлечь жителей в новый город Спутник, который планируют построить рядом с Владивостоком, помогут инвестиционные проекты и новые рабочие места.

Руководитель министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков ранее заявил, что для строительства нового города понадобится 100 миллиардов рублей.