Общество 18 ноября 2022, 12:20 Место для стелы «Город воинской славы» начали выбирать в Мелитополе Глава администрации Мелитополя Данильченко: в городе ставят стелу «Город воинской славы» РИА «Новости»

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В Мелитополе выбирают место для установки стелы «Город воинской славы». Об этом сообщил Regnum со ссылкой на социальные сети главы администрации Галины Данильченко.

Власти планируют разместить мемориал на площади Победы. Еще в Мелитополе хотят создать «Аллею Героев». Там установят бюсты 12 земляков, Героев Советского Союза, которые получили это звание за освобождение города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

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Жители Мелитополя могут делиться своими предложениями по установке памятников, сбор инициатив проходит в социальных сетях.

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В середине ноября президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю почетное звание «Город воинской славы». Он также указал на необходимость тщательно ухаживать за воинскими захоронениями времен войны, расположенными на территории России. Путин заявил, что суверенитет любой страны слабеет из-за размывания ценностей и насаждения исторических мифов. Это, по его словам, и произошло с Украиной.