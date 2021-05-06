Местные жители пожаловались на грязь в детском развлекательном центре в ЯНАО

Жители ЯНАО пожаловались на детский развлекательный центр «Островок» из-за того, что там не убирают мусор. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Прошу обратить внимание Роспотребнадзор и Администрацию города на данное заведение „Островок“. В каком состоянии находится детский лабиринт!» — написала одна из них в соцсетях.

В комментариях поддержали другие родители, которые рассказали, что перестали водить туда своих детей. Администрация города ответила на жалобы.

«Информация доведена до собственника здания и руководства РЦ „Островок“. Проблема будет устранена в ближайшее время», — написали они.

Руководство самого центра комментариев не дало.