Местная жительница рассказала об эвакуации в Самарской области

Женщина рассказала, что этой ночью ей и ее семье пришлось ночевать на пляже. Об эвакуации они узнали заранее, поэтому это не стало для них неожиданностью.

«Конечно, мы очень сильно переживаем за своих котов… Сейчас поступила информация, что где-то в районе четырех-пяти часов вечера, возможно, нам разрешат вернуться домой», — заключила Светлана.