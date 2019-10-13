Места на Луне будут сдавать в аренду

Корпорация «Стратегические пункты управления» (принадлежит Роскосмосу) объявила о разработке проекта лунной базы с автономным атомным питанием. Цена проекта — 462 миллиона долларов. Места на Луне будут сдаваться в аренду: так Россия окупит затраты.

Проект базы для колонизации Луны назвали Patron Moon. Это сооружение, которое предполагают закопать в грунт Луны. Наружу будет выведен универсальный стыковочный люк. Также станция будет оснащена многофункциональными бурами, тремя выдвижными цилиндрами с отсеками для проживания людей, а также стволопроходческой буровой установкой, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на проектную документацию.

Питаться станция будет от миниатюрной атомной электростанции. Инженеры предложили оригинальное решение: станцию отправляют на Луну в автоматическом режиме, она сама подыскивает место и в выбранной точке сама зарывается в грунт. После этого на Луну прибывают люди и обживают модули. Цена проекта — всего 462 миллиона долларов.

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Весить станция будет 70 тонн, сможет погружаться в грунт более чем на 40 метров и вмещать до 50 человек. Суммарный объем цилиндров станции составит 624 кубометра.

Чтобы окупить производственные и прочие затраты, Россия будет сдавать места на станции в аренду, из расчета 10 квадратных метров на человека. Стоимость аренды составит от 10 до 30 миллионов долларов, что позволит окупить станцию за год.