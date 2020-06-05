С 1 июня москвичам разрешили гулять в парках столицы с соблюдением ряда ограничений. В их числе оказалась и возможность устраивать пикники — предназначенные для этого пока не будут работать.

Об этом рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в эфире телеканала «Москва 24».

На наших (природных) территориях тоже пикниковые точки пользуются большим спросом, пока что на них пикники проводиться не будут Антон Кульбачевский

Несмотря на открытие парков для прогулок, москвичи пока не могут пользоваться их инфраструктурой. Кроме того, на территории зон отдыха можно находится только в масках и перчатках, при этом обязательно соблюдать социальную дистанцию.

Для этого жители столицы смогут использовать интерактивную карту загруженности парков. Она появилась на портале mos.ru 1 июня. Она будет различать уровень загруженности и доступности по цвету — территория парков и мест отдыха на карте будет окрашена в разные цвета в зависимости от количества человек, которые там находятся в данный момент.

Если территория окрашена в зеленый, значит, там немного гостей и место готово принять новых посетителей. Желтый цвет предупреждает, что в парке находится достаточное количество людей, а значит соблюдать социальную дистанцию становится сложнее. Территория красного цвета говорит о том, что там значит, там уже слишком много отдыхающих. В таком случае лучше отказаться от прогулки в этом парке до более благоприятного времени.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большую часть ограничений, которые в столице вводили из-за ситуации с коронавирусом, снимут до 1 июля. Он рассказал, что поэтапное снятие мер начнется с 15 июня. При этом подробный график смягчений будет готов уже 8 июня.