Эксклюзив 23 ноября 2023, 23:49 «Месть за страуса и альпак». Бездомных собак расстреляли в Серпухове Фермер опроверг причастность к отстрелу бездомных собак в деревне под Серпуховом

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Бездомных собак стали отстреливать рядом с подмосковной деревней Клейменово в городском округе Серпухов. Местные жители уверены, что к произошедшему могут иметь отношение владельцы экофермы «Бунин ручей». Работница приюта для бездомных животных рассказала «360», что фермеры таким образом решили мстить за подранных страусов и альпак.

«Недавно на ферме какие-то животные подрали альпак и страуса. После этого ее владельцы открыли охоту на бездомных собак, которые поселились рядом с нашим приютом. Мы их подкармливаем, но забрать пока не можем. После того, как фермер написал заявление в полицию, он приехал к нам на машине», — рассказала она.

Женщина услышала характерный хлопок и сразу побежала со своими коллегами посмотреть, кто стрелял. На улице стоял автомобиль, в котором находился владелец экофермы «Бунин ручей».

«Он стал мне угрожать, даже чуть не наехал на меня. Застреленную собаку отправили на экспертизу. Я думаю, таким образом он решил мстить за экоферму и расстреливать бездомных собак. Когда мы обратились в полицию, он стал отрицать свою причастность к преступлению. Говорит, что просто приехал с биноклем, посмотреть есть тут бездомные псы или нет», — отметила собеседница издания.

Владелец семейного клуба «Бунин ручей» в беседе с «360» пояснил, что в Сети активно разгоняют информацию с фотографиями убитой собаки и его самого. Однако, по его словам, это не имеет ничего общего с происходящим.

«Я и весь семейный клуб „Бунин ручей“ против истребления животных любыми методами. мы искренне сопереживаем собачьему приюту в связи со сложившейся ситуацией. В настоящее время проходит расследование данного инцидента и мы всячески содействуем следствию по установлению справедливости», — отметил он.

Фермер также заявил, что сопереживает своим коллегам, у которых домашние животные погибли от бездомных собак. По его словам, псы пробрались в их дворы и истребили живность.

«Приюту необходима помощь для усиления мер безопасности по содержанию питомцев, чтобы исключить инциденты по их свободному перемещению по нашему району. Кроме наших, пострадали животные и с других дворов и ферм, на одной из них выбили полностью поголовье баранов. Такая ситуация длится уже на протяжении полугода», — пояснил мужчина.

Владелец экофермы уверен, что его якобы причастность к расстрелу животных в округе «ловко объединили в одну статью», но это не имеет ничего общего с реальностью.