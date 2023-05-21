Общество 21 мая 2023, 16:06 «Месяц ждем». Поклонники рэпера Jah Khalib остались без денег за отмененные концерты Telegram-канал SHOT: людям не возвращают деньги за отмененные концерты Jah Khalib YouTube

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Поклонники рэпера Бахтияра Мамедова, более известного под сценическим псевдонимом Jah Khalib, не могут вернуть деньги за отмененные концерты в Москве и Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Фанатов музыканта «кормят шаблонными письмами». Билетные агрегаторы ссылаются на организаторов, которые отказываются вернуть средства.

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«Очень грустно сталкиваться с таким отношением к слушателям. Уже месяц ждем возврата денег», — поделились поклонники.

Некоторые и вовсе смирились с тем, что денег больше не увидят.

Зато артист не отчаивается: он начал зарабатывать на частных вечеринках и корпоративах. За свое выступление сумму певец берет немалую — около четырех миллионов рублей.

Концерты рэпера Jah Khalib потребовали отменить из-за поддержки ВСУ. Артист во всеуслышание говорил о восхищении киевским режимом, при этом деньги зарабатывал на россиянах.

Певец Дима Билан отказался выступать на одной сцене с Мамедовым. Исполнителя на концерте заменил Баста — Василий Вакуленко.