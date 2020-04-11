Месяц без кашля. Вирусолог объяснил, кого берут на испытания вакцины

Стать участником испытания вакцины может практически любой человек — нужно только иметь нормальное здоровье. Об этом «360» рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов, прокомментировав, кто мог попасть в списки на испытания вакцины против коронавируса.

По словам ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины Александра Чепурнова, на испытания вакцины допускают тех, кто в течение последнего месяца не болел даже ОРЗ. У участника испытаний также не должно быть серьезных сердечных, легочных, печеночных патологий.

«Первая группа — берут человек 20-40. Если все проходит благополучно, разрешают следующую фазу. [Проходят] несколько стадий клинических испытаний, они расширяющиеся по группам людей. Потом (на вторую фазу — прим.ред.) 180 человек берут», — рассказал Чепурнов.

Перед началом испытаний всех участников осматривают. Им измеряют давление, прослушивают сердце.

Участник ведет опросный лист, сам замечает возможные ухудшения, проходит периодический медосмотр. Три раза за время наблюдения у него берут кровь, чтобы посмотреть различные параметры крови и в первую очередь появление и прирост антител против возбудителя Александр Чепурнов.

Профессор заверил, что тестировать вакцину не очень рискованно, ведь перед этим ее воздействие оценивали на животных. Он также рассказал, что обычно за участие в тестировании платят от 5 до 10 тысяч рублей.

Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов рассказал, что институт сформировал список из добровольцев для клинических испытаний вакцины против коронавируса. Доклинические испытания вакцины должны завершиться к 22 июля. После этого начнут тестирование на людях.