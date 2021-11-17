Месячных львят показали в немецком зоопарке

Львят, родившихся месяц назад в зоопарке немецкого Гельзенкирхена, впервые показали общественности. Животных вместе с матерью Фионой перевели в открытый вольер. Об этом написал ОТР.

Сотрудники зоопарка организовали для Джамиллы, Кумани и Малаики площадку для игр. Также им оборудовали внутренний двор, который скрыт от посторонних глаз. Животные могут там спрятаться от посетителей.

Сейчас вес детенышей составляет около четырех килограммов. Посетители отметили, что львята совсем не боятся публики и с интересом реагируют на людей.