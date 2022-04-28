Месячная аудитория «ВКонтакте» по всему миру превысила 100 миллионов пользователей

«ВКонтакте» ежемесячно пользуются 73,4 миллиона человек, в целом аудитория социальной сети в прошедшем марте составила 100,4 миллиона. Об этом сказано в пресс-релизе компании, выпущенном по итогам первого квартала 2022 года.

Ежедневно соцсетью в среднем пользуются 47,2 миллиона россиян, количество просмотров «VK Видео» за день в марте достигло рекорда: 2,45 миллиарда.

«В марте месячная аудитория „ВКонтакте“ во всем мире выросла на 2,4% и составила рекордные 100,4 миллиона», — сказано в сообщении пресс-службы.

Число новых зарегистрированных пользователей «ВКонтакте» в марте возросло на 63% по сравнению с прошлым годом, количество подтвержденных запросов в друзья — на 30%.

«В марте вышло приложение „VK Видео“ на Smart TV. Владельцы смарт-телевизоров получили доступ ко всем технологиям „VK Видео“, включая быстрый первый кадр, автокачество с адаптацией под сетевые условия, поддержку Full HD и 4К», — рассказали в компании.

Приложение доступно для умных устройств Samsung, Android TV, LG , а в скором времени — и для Apple TV.

По итогам первого квартала видео просматривают каждый день 1,3 миллиарда раз. За этот период зафиксирован и рост активности в «Клипах». В начале этого месяца ежедневные просмотры коротких вертикальных видео достигли рекорда: один миллиард просмотров.

«Создатели контента опубликовали более четырех миллионов новых клипов в первом квартале 2022 года, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили во «ВКонтакте».

Соцсеть в марте запустила грантовую программу для поддержки производителей контента в размере 100 миллионов рублей.

«Средний недельный заработок сообществ в конце марта на маркет-платформе увеличился в 1,5 раза, в „VK Donut“ — на 39%, в партнерской программе — в два раза, в видеомонетизации — в четыре раза», — сказано в материале.

Использующие VK Donut авторы в первом квартале заработали 67 миллионов рублей. Это на четверть больше, чем в предыдущем квартале.

Что касается мини-приложений, то в марте их количество выросло на 43% год к году и достигло 42 тысяч. Месячная аудитория мини-приложений в первом квартале — 41,8 миллиона активных пользователей. В соцсети отметили рост монетизации игр и мини-приложений на платформе VK Mini Apps. Доход от рекламы в приложениях за прошедший квартал увеличился на 89% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.