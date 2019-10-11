«Мешает жителям, получаем жалобы»: активисты провели ночной рейд по «наливайкам» Щелкова

Очередной рейд по так называемым «наливайкам» провели активисты проекта «Народный контроль». В подмосковном Щелкове общественники проверили, как пивные заведения работают после 23 часов, и нашли многочисленные нарушения.

Активисты отправились в типичное пивное заведение в жилом доме Щелкова, где, несмотря на действующее законодательство, торговля алкоголем после 23 часов не останавливается ни на минуту.

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Контрольная закупка прошла без каких-либо проблем. Активисту проекта «Народный контроль» не только продали пенный напиток, но и пробили кассовый чек. На место правонарушения незамедлительно вызвали сотрудников полиции.

При появлении наряда продавец начал звонить владельцу точки и тянуть время, пуская в ход и классические уловки, что якобы на вынос после 23 часов алкоголь не продается.

«Проводятся эти рейды, чтобы как раз обратить внимание, что деятельность этих „наливаек“ мешает жизни жителей. Получаем жалобы — это видят и дети, и молодежь. Не способствует здоровому развитию общества», — отметил координатор проекта «Народный контроль» в Щелкове Антон Луковский.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас владельцу подобного заведения грозит только штраф. Однако новый закон, регламентирующий работу так называемых «наливаек» уже прошел первое чтение. Он предполагает, что площадь помещения, где располагается магазин, должна превышать 20 квадратных метров, а у жильцов будет право самим принимать решение о необходимости такого соседства в своем доме.