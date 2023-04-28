Общество 28 апреля 2023, 11:27 Меры сокращения числа получающих черную зарплату работников наметили в правительстве РБК: в правительстве обсудили комплекс мер для снижения уровня теневой занятости в России РИА «Новости»

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В правительстве России обсудили дополнительные меры снижения уровня теневой занятости. Власти обсудили меры о сокращении числа работников, которые получают зарплату «в конверте». Об этом сообщил РБК со ссылкой на участников стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

«Информацию о том, что этот вопрос был на повестке, подтвердил источник в кабмине», — уточнили в публикации.

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Среди способов сокращения числа работников, которые получают черную зарплату, назвали мониторинг занятости в компаниях с использованием больших данных и установление KPI в отдельных отраслях.

Организаций, которые платят официальную зарплату сотрудникам, предложили поощрять.

По данным источника издания, денежное вознаграждение в сером секторе в среднем на 30% ниже, чем в формальном.

Ранее россиянам пообещали рост зарплат на 10% на фоне низкой безработицы и конкуренции за кадры.