Предприниматели запросили льготы и новые меры поддержки

Общественники из «Опоры России» подготовили предложения по мерам господдержки малого бизнеса на фоне пандемии. Организация предлагает в том числе ограничить рост тарифов и повысить госзакупки у малого бизнеса.

Налоговые меры поддержки предусматривают повышение порога для упрощенной системы налогообложения. Сейчас она действует, если годовой доход не превышает 200 миллионов рублей. Предлагается поднять эту планку до 300 миллионов, сообщили «Известия».

Также бизнес не против снизить НДС до 10% для туризма, общепита, охранных услуг и производства спорттоваров.

В «Опоре России» хотят распространить налог на профессиональный доход на сдачу внаем апартаментов. Предусмотрены и иные меры поддержки.

Предприниматели хотят уравнять размер штрафов для малых предприятий и ИП. И обходиться без штрафов при первом нарушении, если оно обошлось без ущерба.

Многие предложения власти уже рассматривают. А создание переходного налогового режима указано в общенациональном плане, заявил глава «Опоры России» Александр Калинин. Другие меры, по его словам, обсуждаются уже несколько лет, но постоянно откладываются.