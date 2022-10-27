Меры поддержки ввели в Курской области для жителей приграничных районов | 360°

Общество 27 октября 2022, 14:21 Меры поддержки ввели в Курской области для жителей приграничных районов Глава Курской области Старовойт рассказал о мерах поддержки жителей приграничных районов РИА "Новости"

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Жители семи приграничных районов Курской области получат дополнительные меры поддержки в виде социального проездного билета и газификации домов. Соответствующий законопроект принял региональный парламент по предложению губернатора области Романа Старовойта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Поддержку распространят на население Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов.

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Кроме оплаты проезда и помощи в подведении газа жители получат право на внеочередное медицинское обслуживание и реабилитацию, а детей бесплатно отправят в оздоровительные санатории и лагеря.

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Жители приграничных районов области также смогут получить звание ветерана труда Курской области. Для этого нужно выполнить ряд условий: продолжать рабочую деятельность во время специальной военной операции, иметь удостоверение почетного жителя приграничья и трудовой стаж в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

ИА НСН напомнило, что в Курской области ввели средний уровень реагирования в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Губернатор Роман Старовойт заявил, что в регионе усилили контроль на основных магистралях, а также на въезде и выезде в Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция.

По данным ФСБ, в августе на территорию региона проникли украинские диверсанты, которые подорвали шесть опор линий электропередачи, идущих от АЭС. Станция обеспечивала электроэнергией предприятия, социальные объекты и жилые дома Курской области и соседних регионов.