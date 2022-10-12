Меры поддержки семьям мобилизованных огласили в Смольном | 360°

Общество 12 октября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Меры поддержки семьям мобилизованных огласили в Смольном

Читать 360tv в

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов огласил меры поддержки для мобилизованных граждан. О том, на что могут рассчитывать члены их семей, рассказала «Петербургскому дневнику» председатель Комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова.

«В первую очередь это, конечно, материальная поддержка. Принято решение о единовременной материальной помощи гражданам России в размере 100 тысяч рублей, призванным по мобилизации, и второй вид единовременной материальной помощи в размере 300 тысяч рублей — добровольно обратившимся с письменным заявлением о призыве», — сообщила Фидрикова.

Реклама

Для того, чтобы оформить выплаты, необходимо собрать пакет документов. В него входит паспорт, СНИЛС и реквизиты банковского счета.

Реклама

По словам Фидриковой, недавно было подписано постановление о помощи, которое предполагает обеспечение бесплатным горячим питанием детей и лиц старше 18 лет, у которых родитель является участником СВО.

Одной из мер поддержки также является освобождение от оплаты детского сада. Кроме того, в Смольном заверили, что будет компенсирован отдых и оздоровление для несовершеннолетних, у кого один из родителей — участник спецоперации.

0 0 0 0 0 0