Меры поддержки семьям мобилизованных огласили в Смольном | 360°

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Меры поддержки семьям мобилизованных огласили в Смольном

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов огласил меры поддержки для мобилизованных граждан. О том, на что могут рассчитывать члены их семей, рассказала «Петербургскому дневнику» председатель Комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова.

«В первую очередь это, конечно, материальная поддержка. Принято решение о единовременной материальной помощи гражданам России в размере 100 тысяч рублей, призванным по мобилизации, и второй вид единовременной материальной помощи в размере 300 тысяч рублей — добровольно обратившимся с письменным заявлением о призыве», — сообщила Фидрикова.

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Для того, чтобы оформить выплаты, необходимо собрать пакет документов. В него входит паспорт, СНИЛС и реквизиты банковского счета.

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По словам Фидриковой, недавно было подписано постановление о помощи, которое предполагает обеспечение бесплатным горячим питанием детей и лиц старше 18 лет, у которых родитель является участником СВО.

Одной из мер поддержки также является освобождение от оплаты детского сада. Кроме того, в Смольном заверили, что будет компенсирован отдых и оздоровление для несовершеннолетних, у кого один из родителей — участник спецоперации.

Санкт-Петербург

Частичная мобилизация в РФ

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