Песков дал оценку решительным действиям властей Москвы и Подмосковья. По его словам, они соответствуют сложившейся ситуации. Их приняли в интересах людей.

«Меры, которые принимают власти Москвы, власти Подмосковья, и меры, собственно, которые рекомендованы всем остальным регионам Российской Федерации, <…> все они осуществляются в интересах людей», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Давать юридическую оценку самоизоляции Песков не стал. Ранее в столице и Московской области ввели режим самоизоляции для всех жителей. Теперь выходить из дома можно только по необходимости — купить еду, лекарства, вынести мусор или вывести собаку. Просто так слоняться по улицам нельзя.

К Москве и Подмосковью присоединились Вологодская, Калининградская и Мурманская области. Изучить опыт жестких мер по борьбе с распространением коронавируса власти всех российских регионов призвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По последним данным, российские медики выявили 1836 зараженных новым вирусом из Китая на территории страны. Умерли 12 человек, выздоровели 66 пациентов. Во всем мире инфекцию подхватили более 737 тысяч человек.