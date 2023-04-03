Общество 03 апреля 2023, 17:29 Меры борьбы с перекупщиками лекарств в России сочли недостаточными

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Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов выразил уверенность, что контролирующие органы ведут недостаточную борьбу с перекупщиками лекарств, которые активизировались на фоне временного дефицита отдельных препаратов. Специалиста процитировало ИА НСН.

«Декларируют какую-то борьбу, но этих мер недостаточно. Определенная деятельность по перекрытию серых каналов ведется, но с переменным успехом», — заметил Беспалов.

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По его словам, подобных ресурсов очень много, и перекрыть их практически невозможно. Он отметил, что потребителю можно подобрать аналог с помощью врача или фармацевта, но к серым каналам им лучше не обращаться.

«Перебои случаются с разными препаратами, но в основной массе проблем нет. Заменить легко, но неудобства действительно возникают», — добавил собеседник информагентства.