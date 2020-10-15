Меры безопасности усилили в супермаркетах торговой сети «Перекресток»

На фоне пандемии торговая сеть «Перекресток» усилила меры безопасности в своих магазинах. К концу ноября их оснастят дезинфицирующими бактерицидными лампами. И здесь это не единственный способ заботы о своих покупателях и сотрудниках.

Для защиты их здоровья сеть проводит ряд профилактических мер. Например, «Перекресток» ужесточил требования к дезинфекции залов и часто используемых поверхностей.

Ручки покупательских тележек и корзин обрабатывают каждые 30 минут, а полы, подсобные и служебные помещения — каждые три часа.

У входа в торговый зал можно воспользоваться антисептиками, взять одноразовые перчатки и маску. А уже внутри и вблизи касс обновили разметку для социальной дистанции.

Мы предпринимаем все меры, чтобы магазины были безопасны, а процесс покупок оставался комфортным. Усиление мер профилактики коронавируса — необходимый и логичный шаг. Особенно осенью, когда высок риск заболеть даже обычным ОРВИ Алла Бондаренко операционный директор торговой сети «Перекресток».

Людям старшего возраста рекомендовали посещать магазины в первые два часа работы. Покупателям советуют пользоваться бесконтактным способом оплаты и кассами самообслуживания.

Все товары поступают на распределительные центры торговой сети бесконтактно. Готовую продукцию упаковывают с учетом мер безопасности.

Наладили и регулярное измерение температуры у сотрудников супермаркетов. Это делают перед началом рабочего дня и каждые три часа.

В случае обнаружения признаков заболевания у одного специалиста всю смену отправляют на карантин. Также сотрудники сразу сдают медицинский анализ методом ПЦР. Контакты работников разных смен свели к нулю.

Мы благодарим наших покупателей за использование средств индивидуальной защиты при посещении супермаркетов Алла Бондаренко операционный директор торговой сети «Перекресток».

Кроме того, покупателям доступен сервис экспресс-доставки «Перекресток.Быстро». В каждом из семи регионов действия услуги заказы собирают и привозят с учетом всех профилактических мер.

Курьерам регулярно измеряют температуру. Все они работают в средствах индивидуальной защиты.

До конца ноября все заказы для пожилых людей будут доставлять бесплатно. Услуга доступна по промокоду ZABOTA65.