Меры безопасности усилят 4 ноября в Подмосковье

4 ноября в России отметят День народного единства. И Подмосковье не станет исключением. Чтобы праздник прошел максимально комфортно, на улицах региона усилят меры безопасности.

Обеспечить повышенную безопасность во время массовых мероприятий и гуляний поручил губернатор Андрей Воробьев на встрече с правоохранительными органами. А поможет силовикам в этом вопросе программа «Безопасный регион».

Источник фото: телеканал «360»

«В целом вопрос безопасности, „Безопасный регион“ у нас находится в активной фазе развития. И нам очень важно дальше держать темп по обеспечению безопасности в каждом муниципалитете Московской области», — сказал Воробьев.

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«Безопасный регион» — это централизованная система видеонаблюдения. Специальные камеры имеют возможность хранить и анализировать информацию. Сейчас в Подмосковье установлено более 32 тысяч таких систем.