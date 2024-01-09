Общество 09 января 2024, 17:42 Меры безопасности усилили в школах Владивостока из-за угрозы диверсий Меры безопасности усилили в школах Владивостока из-за сообщений о диверсиях РИА «Новости»

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В школах Владивостока решили усилить меры безопасности после полученного сигнала о возможных диверсиях. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель местной мэрии.

По его словам, владивостокское управление образования получило информацию о том, что 9 января в школах города дежурили сотрудники МВД. Причиной стали сообщения о якобы готовящихся диверсиях. Представитель муниципалитета отметил, что об этом рассказали сами директора школ.

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В декабре меры безопасности усиливали в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. В частности, выборочно проверялись машины.

На прошлой неделе в городе нашли подозрительный предмет, из-за чего полиция оцепила центральный район. Этим предметом оказалась страйкбольная граната, которую отправили на утилизацию. В МВД не уточнили, были ли пострадавшие.