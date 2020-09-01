Меры безопасности проверят во всех детсадах и школах Подмосковья после убийства воспитателя

Воспитательницу воскресенского детского сада убил на работе муж. Минобразования Подмосковья после этого случая заявило, что проверит соблюдение мер безопасности во всех детских садах и школах региона.

«Никто из воспитанников детского сада не пострадал. Сегодня с ними работали специалисты-психологи. Во всех образовательных учреждениях будет проведена работа по дополнительной проверке мер безопасности», — сообщили «360» в Министерстве образования Московской области.

Сейчас выяснением всех обстоятельств убийства занимаются подмосковные следователи. Они задержали 53-летнего мужа погибшей. Мужчина проник на территорию детского сада 31 августа. Он вошел в группу, где работала его жена, и напал на нее с ножом.

«От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленник был задержан прибывшими на сигнал „Тревога“ сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции», — отметили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Следователи уже осмотрели детский сад, начали допрашивать свидетелей и нашли нож. Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее источник, знакомый с погибшей, рассказал, что женщина работала младшим воспитателем с сентября 2017 года. Летом она приходила на работу с синяками и говорила, что собирается развестись с мужем. Мужчина выгнал ее из дома, забрал ключи и неоднократно оскорблял. Супруги должны были развестись уже в начале сентября.