Общество 04 августа 2023, 10:56 Меры безопасности морского порта усилят в Сочи после попытки атаки катеров ВСУ в Новороссийске Глава Сочи Копайгородский заявил об усилении мер безопасности морского порта РИА «Новости»

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Дополнительные меры для повышения защищенности акватории и береговой инфраструктуры введут в Сочи, заявил в Telegram глава города Алексей Копайгородский. Такое решение, по его словам, приняли после атаки беспилотных катеров ВСУ в Новороссийске.

«Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта», — уточнил чиновник.

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Сегодня на учете в Сочи стоят выше 2,5 тысячи маломерных судов. Особое внимание в связи с этим уделят комплексу причалов, добавил мэр.

Помимо этого, власти собираются увеличить число камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город».

«Принимаем все меры для безопасности наших жителей и гостей. Сейчас в Сочи единовременно находятся на отдыхе более 200 тысяч туристов», — заключил Копайгородский.

Об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров, которые пытались напасть на военно-морскую базу Новороссийск, ранее сообщили в Минобороны. Атаку противник предпринял в ночь на 4 августа.

Корабли, охраняющие внешний рейд военно-морской базы, обнаружили и уничтожили катера противника огнем из штатного вооружения.