Мэру Риги запретили въезд в Россию после инцидента с флагом

Мартыньш Стакис теперь не сможет пересекать границу с РФ после инцидента с флагом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, мэру Ригу нужно «заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам».

«Теперь Мартыньшу Стакису это будет делать значительно сложнее. Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию», — рассказала Захарова.

Напомним, что во время чемпионата мира по хоккею флаг России в Риге был мэр замеил на стяг российского Олимпийского комитета.