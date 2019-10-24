Меру пресечения младшей сестре Хачатурян продлили
Ранее судья вынес вердикт в отношении Ангелины и Крестины Хачатурян. Запрет на определенные действия для них действует тоже до 28 декабря.
Меру пресечения сестрам Хачатурян продлилиПодробнее
Заседания Мосгорсуд проводил в закрытом режиме. Прессу позвали только на оглашение решения.
Михаил Хачатурян был найден мертвым в июле 2018 года в подъезде своего дома на Алтуфьевском шоссе с множественными колото-резаными ранами на шее. В убийстве мужчины заподозрили его дочерей — Марию, Ангелину и Крестину.
Девушек сначала поместили в СИЗО, но потом меру пресечения заменили на запрет определенных действий.
Сестер Хачатурян обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Защита настаивает, что их действия не выходили за рамки необходимой самообороны.
Со слов девушек, они устали терпеть многолетние издевательства отца и решили ему отомстить. По мнению племянника Михаила Хачатуряна, сестры все выдумали и сознательно пошли на преступление.