Меру пресечения младшей сестре Хачатурян продлили

Московский городской суд продлил меру пресечения до 28 декабря для младшей из сестер Хачатурян, Марии. Девушку ранее признали невменяемой, поэтому ее дело рассматривали отдельно от дела двух других сестер.

Ранее судья вынес вердикт в отношении Ангелины и Крестины Хачатурян. Запрет на определенные действия для них действует тоже до 28 декабря.

Меру пресечения сестрам Хачатурян продлили Подробнее

Заседания Мосгорсуд проводил в закрытом режиме. Прессу позвали только на оглашение решения.

Михаил Хачатурян был найден мертвым в июле 2018 года в подъезде своего дома на Алтуфьевском шоссе с множественными колото-резаными ранами на шее. В убийстве мужчины заподозрили его дочерей — Марию, Ангелину и Крестину.

Девушек сначала поместили в СИЗО, но потом меру пресечения заменили на запрет определенных действий.

Сестер Хачатурян обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Защита настаивает, что их действия не выходили за рамки необходимой самообороны.

Со слов девушек, они устали терпеть многолетние издевательства отца и решили ему отомстить. По мнению племянника Михаила Хачатуряна, сестры все выдумали и сознательно пошли на преступление.