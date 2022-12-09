Общество 09 декабря 2022, 10:52 Меру наказания за оставление детей в опасности предложили увеличить в России

Читать 360tv в

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в письме к главе Совфеда Валентине Матвиенко предложил увеличить меру наказания за оставление детей в опасности. Об этом сообщил RT.

Сейчас по законодательству в отношении родителей возбуждаются дела по статье 109 Уголовного кодекса России за причинение смерти по неосторожности. В случае несмертельных исходов родители могут быть наказаны по уголовной статье 125 «Оставление в опасности», где предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы до одного года.

Реклама

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности ужесточения ответственности по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации: увеличить штраф до 300 тысяч рублей и срок лишения свободы до трех лет», — сообщил в своем обращении Орлов.

Реклама

Авторы: