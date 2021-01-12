Мертвые скаты с обрезанными боками усеяли берег Черного моря

Десятки трупов скатов выбросило на побережье Черного моря. У них были отрезаны бока — с одной стороны тела или с двух.

Фотографии с черноморского побережья опубликовали одном из Instagram-аккаунтов, освещающих жизнь на Кубани.

«Сегодня в районе Джемете берег Черного моря усеян мертвыми скатами с обрезанными боками. Очень печальное зрелище», — подписали снимки авторы поста.

Подписчиков в комментариях возмутила пугающая находка. Они уверены: это дело рук рыбаков, которые отлавливают скатов. По словам комментаторов, бока им обрезают, потому что это самая вкусная часть. Остальное лишь кости, обтянутые кожей, в пищу употребляют только так называемые крылья.

Рыбаки обрезают их прямо в море, а ненужные части выбрасывают обратно в воду. По словам комментаторов — это обычное явление, скатов достаточно просто поймать.

«Это прям вредительство какое-то!»

«Ужас, люди как будто звереют еще больше».

«Это просто жесть».

«Варвары».

«Ужас какой».

«Где же природоохранные организации? И никому, кроме простого народа, нет дела!»