Мертвые скаты с обрезанными боками усеяли берег Черного моря
Фотографии с черноморского побережья опубликовали одном из Instagram-аккаунтов, освещающих жизнь на Кубани.
«Сегодня в районе Джемете берег Черного моря усеян мертвыми скатами с обрезанными боками. Очень печальное зрелище», — подписали снимки авторы поста.
Подписчиков в комментариях возмутила пугающая находка. Они уверены: это дело рук рыбаков, которые отлавливают скатов. По словам комментаторов, бока им обрезают, потому что это самая вкусная часть. Остальное лишь кости, обтянутые кожей, в пищу употребляют только так называемые крылья.
Рыбаки обрезают их прямо в море, а ненужные части выбрасывают обратно в воду. По словам комментаторов — это обычное явление, скатов достаточно просто поймать.
«Это прям вредительство какое-то!»
«Ужас, люди как будто звереют еще больше».
«Это просто жесть».
«Варвары».
«Ужас какой».
«Где же природоохранные организации? И никому, кроме простого народа, нет дела!»