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    12 января 2021, 14:36

    Мертвые скаты с обрезанными боками усеяли берег Черного моря

    Нина Петлинова

    Десятки трупов скатов выбросило на побережье Черного моря. У них были отрезаны бока — с одной стороны тела или с двух.
    Мертвые скаты с обрезанными боками усеяли берег Черного моря

    Фотографии с черноморского побережья опубликовали одном из Instagram-аккаунтов, освещающих жизнь на Кубани.

    «Сегодня в районе Джемете берег Черного моря усеян мертвыми скатами с обрезанными боками. Очень печальное зрелище», — подписали снимки авторы поста.

    Подписчиков в комментариях возмутила пугающая находка. Они уверены: это дело рук рыбаков, которые отлавливают скатов. По словам комментаторов, бока им обрезают, потому что это самая вкусная часть. Остальное лишь кости, обтянутые кожей, в пищу употребляют только так называемые крылья.

    Рыбаки обрезают их прямо в море, а ненужные части выбрасывают обратно в воду. По словам комментаторов — это обычное явление, скатов достаточно просто поймать.

    «Это прям вредительство какое-то!»

    «Ужас, люди как будто звереют еще больше».

    «Это просто жесть».

    «Варвары».

    «Ужас какой».

    «Где же природоохранные организации? И никому, кроме простого народа, нет дела!»