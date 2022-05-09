Мертвую петлю в небе над Подмосковьем показали на видео

Поршневые самолеты Як-52 в небе над Подмосковьем исполнили фигуру высшего пилотажа «Петля Нестерова», более известную как мертвая петля, в честь 77-й годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Экипажи поднялись в небо и нарисовали полукилометровую цифру 9 над Мемориалом летчикам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Парад Победы завершился на Красной площади в Москве, с речью выступал президент России Владимир Путин.

Воздушная часть парада была отменена из-за сложных погодных условий.

Россия празднует 77-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне.