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    09 мая 2022, 11:14

    Мертвую петлю в небе над Подмосковьем показали на видео

    Два самолета Як-52 исполнили фигуру «Мертвая петля» в небе над Подмосковьем

    Максим Зинкин

    Поршневые самолеты Як-52 в небе над Подмосковьем исполнили фигуру высшего пилотажа «Петля Нестерова», более известную как мертвая петля, в честь 77-й годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

    Экипажи поднялись в небо и нарисовали полукилометровую цифру 9 над Мемориалом летчикам, погибшим в Великой Отечественной войне.

    Парад Победы завершился на Красной площади в Москве, с речью выступал президент России Владимир Путин.

    Воздушная часть парада была отменена из-за сложных погодных условий.

    Россия празднует 77-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне.