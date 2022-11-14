Общество 14 ноября 2022, 17:59 Мертвого дельфина обнаружили в Крыму — губернатор Севастополя Глава Севастополя Развозжаев: на месте обнаружения мертвого дельфина работают спецслужбы

Читать 360tv в

На берегу севастопольского села Осипенко обнаружили мертвого дельфина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев. Он предположил, что это может быть одно из четырех животных, которых выпустили в море из местного дельфинария.

По предварительной информации, возможно, это одна из наших четырех афалин — Зоя. Сейчас на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы», — отметил Развозжаев. Он добавил, что как только эксперты расшифруют данные с чипа, можно будет подтвердить предположение.

Реклама

Губернатор Севастополя напомнил, что ученые и волонтеры продолжали поиски животных, которых владелец дельфинария выпустил в море. По словам Развозжаева, афалин в ослабленном состоянии можно обнаружить на мелководье, поэтому следует продолжать наблюдения.

Реклама

В начале ноября севастопольский предприниматель выпустил в море четырех афалин, которые около 10 лет жили в неволе. Мужчина рассказал, что у него закончились деньги на содержание животных. Спустя некоторое время на местном пляже обнаружили двух мертвых дельфинов.