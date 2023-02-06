Общество 06 февраля 2023, 18:51 Мероприятия по случаю Дня памяти Пушкина пройдут в Нижегородской области

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Памятные мероприятия, посвященные 186‑й годовщине со дня смерти Александра Пушкина, пройдут в Нижегородской области 10 февраля. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

По данным RT, в этот день жители и гости региона смогут бесплатно посетить музей-заповедник поэта в селе Большое Болдино. Также в селе Львовка свободный вход на свою выставку сделает музей литературных героев «Повестей Белкина».

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Кроме того, в рамках памятных мероприятий представят документальный фильм о великом поэте.

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