  • Мероприятия ко Дню города в Москве посетили уже 1,7 млн человек

    07 сентября 2019, 21:30

    Валерия Шафирко

    На праздничных мероприятиях ко Дню города уже побывали 1,7 миллиона человек, площадки на центральных улицах посетили 900 тысяч жителей и гостей столицы. Информация об этом была опубликована на сайте мэра Москвы.

    «В праздничных мероприятиях приняли участие уже 1,7 миллиона человек… Главные торжества проходят на Тверской улице, которая стала пешеходной. Центральные площадки по состоянию на 17:00 посетили 900 тысяч человек», — говорится в сообщении.

    Путин поздравил москвичей с Днем города

    Подробнее

    За эти выходные на Тверской зрители увидят порядка 100 выступлений, отмечается в материале. Специально к празднованию Дня города постановки подготовили Московский драматический театр на Малой Бронной, продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы, центр «Инклюзион». Лучшие спектакли уличных театров России, Германии, Великобритании, Италии, Франции и Нидерландов представит проект «Золотая маска» в городе» на Тверской.

    Кроме того, в эти два дня праздничную программу подготовили 30 парков московского Департамента культуры. В нее вошли бесплатные спектакли, концерты, танцевальные флешмобы, мастер-классы и спортивные игры.

    Москва каждый год отмечает День города в первые выходные сентября. В этом году праздник выпал на 7 и 8 сентября. В субботу и воскресение горожане отметят 872-летие. Для гостей организаторы подготовили карнавальное шествие, концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия. В 2019-м ВДНХ отмечала 80-летие, поэтому эта круглая дата стала главной темой Дня города. В этом же парке состоялось торжественное открытие праздника.