Мероприятия ко Дню города в Москве посетили уже 1,7 млн человек

«В праздничных мероприятиях приняли участие уже 1,7 миллиона человек… Главные торжества проходят на Тверской улице, которая стала пешеходной. Центральные площадки по состоянию на 17:00 посетили 900 тысяч человек», — говорится в сообщении.

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За эти выходные на Тверской зрители увидят порядка 100 выступлений, отмечается в материале. Специально к празднованию Дня города постановки подготовили Московский драматический театр на Малой Бронной, продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы, центр «Инклюзион». Лучшие спектакли уличных театров России, Германии, Великобритании, Италии, Франции и Нидерландов представит проект «Золотая маска» в городе» на Тверской.

Кроме того, в эти два дня праздничную программу подготовили 30 парков московского Департамента культуры. В нее вошли бесплатные спектакли, концерты, танцевальные флешмобы, мастер-классы и спортивные игры.

Москва каждый год отмечает День города в первые выходные сентября. В этом году праздник выпал на 7 и 8 сентября. В субботу и воскресение горожане отметят 872-летие. Для гостей организаторы подготовили карнавальное шествие, концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия. В 2019-м ВДНХ отмечала 80-летие, поэтому эта круглая дата стала главной темой Дня города. В этом же парке состоялось торжественное открытие праздника.