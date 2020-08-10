Мероприятия ко Дню города проведут в Сети для жителей Челябинска

Большую часть мероприятий ко Дню города проведут в Сети для жителей Челябинска, сообщил заместитель главы по социальному развитию Сергей Авдеев.

В нынешнем году областному центру исполнится 284 года. Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что торжество проведут так, как это будет комфортно местным жителям, пишет «ФедералПресс».

«Жду предложений. Может быть, предусмотреть празднование в течение трех–пяти дней, как будет удобно горожанам», — пояснила она.

По информации СМИ, власти города заключили контракт на проведение салюта почти за один миллион рублей. В случае отмены Челябинск не потеряет бюджетные денежные средства.