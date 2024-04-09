Общество 09 апреля 2024, 12:07 Merlion: россияне считают посудомоечную машину и блендер самыми полезными для экономии времени приборами

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Россияне считают, что больше всего экономит время посудомоечная машина, она позволяет сохранить до 360 часов в год. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками Merlion.

На второе место участники опроса поместили блендер. Данный бытовой прибор, который многие люди используют ежедневно, помогает экономить до 120 часов в год. Наконец, тройку лидеров замыкает стиральная машина. Она дает россиянам до 104 свободных часов в год.

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