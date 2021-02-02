Мэрилин Мэнсон говорил о давлении на возлюбленную задолго до обвинений. Он звонил ей более 150 раз

В том же интервью Мэнсон признался, что мечтает убить свою бывшую девушку. «Я каждый день мечтаю о том, чтобы размозжить ее череп молотом», — говорил тогда он.

Сегодня, когда вокруг него вновь разгорелся скандал, все припомнили его интервью. А представители музыканта открестились от того, что оно имеет документальную основу, сказав, что это был всего лишь пиар-ход для продвижения песенного релиза.

1 февраля Эван Рэйчел Вуд впервые обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии. Артистка ранее называла себя жертвой изнасилования, однако не раскрывала имени обидчика. После публичного выступления Вуд еще четыре женщины заявили о физическом и психологическом насилии со стороны шок-рокера, а также об изнасиловании Мэнсоном.

Мэрилин Мэнсон взял свой псевдоним в честь одного из серийных убийц — Чарльза Мэнсона, известного не тем, что он сам кого-то убил, а тем, что оказывал психологическое давление на людей, которые потом совершали преступления.