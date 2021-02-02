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    02 февраля 2021, 16:33

    Мэрилин Мэнсон говорил о давлении на возлюбленную задолго до обвинений. Он звонил ей более 150 раз

    Гора Орлов

    Музыкант Мэрилин Мэнсон признался в психологическом насилии над звездой сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд задолго до публичного выступления актрисы. Об этом NBC News сообщил во вторник, 2 февраля. В тексте припоминается, что в интервью 2009 года, вскоре после прекращения отношений с Вуд, Мэнсон заявил, что звонил бывшей возлюбленной 158 раз, попутно нанося увечья самому себе. Вслед за этим артист обвинил Вуд в их расставании. «Я хотел показать ей боль, которую она мне доставила», — также добавил он. Данное поведение может быть оценено как классическая манипуляция.
    Мэрилин Мэнсон говорил о давлении на возлюбленную задолго до обвинений. Он звонил ей более 150 раз

    В том же интервью Мэнсон признался, что мечтает убить свою бывшую девушку. «Я каждый день мечтаю о том, чтобы размозжить ее череп молотом», — говорил тогда он.

    Сегодня, когда вокруг него вновь разгорелся скандал, все припомнили его интервью. А представители музыканта открестились от того, что оно имеет документальную основу, сказав, что это был всего лишь пиар-ход для продвижения песенного релиза.

    1 февраля Эван Рэйчел Вуд впервые обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии. Артистка ранее называла себя жертвой изнасилования, однако не раскрывала имени обидчика. После публичного выступления Вуд еще четыре женщины заявили о физическом и психологическом насилии со стороны шок-рокера, а также об изнасиловании Мэнсоном.

    Мэрилин Мэнсон взял свой псевдоним в честь одного из серийных убийц — Чарльза Мэнсона, известного не тем, что он сам кого-то убил, а тем, что оказывал психологическое давление на людей, которые потом совершали преступления.