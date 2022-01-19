Меркель предложили работу в ООН

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель получила предложение возглавить консультативный орган по глобальным общественным благам в Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщило DPA.

Предложение 67-летней Меркель отправил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш. По данным источника, Меркель пока не ответила и она вряд ли примет это предложение.

Под глобальными общественными благами ООН понимает обеспечение мира, мировую экономику, глобальное здравоохранение, защиту природы и науку.

Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с ноября 2005 года по декабрь 2021 года.

Uлавный редактор «Национальной обороны» Коротченко назвал Меркель возможным преемником Столтенберга на посту генсека НАТО.

Ранее Bild сообщил, что политик лично заблокировала поставки вооружений Украине в рамках НАТО.